Instagram og Google+ vil bidra i EUs kamp mot hatefulle ytringar

utenriks

Frå før av består gruppa av dei amerikanske nettgigantane YouTube, Microsoft, Twitter og Facebook. Ifølgje EU-tenestemenn har gruppa gjort framskritt sidan ho i mai 2016 lovde å undersøkje mistenkjeleg innhald innan 24 timar og fjerne ulovleg materiell.

– Instagram har bestemt seg for å delta i kampen mot ulovlege hatefulle ytringar på nettet, og vil no også følgje reglane for god framferd, sa EUs justis- og forbrukarkommissær Vera Jourova fredag.

Instagram er eigd av Facebook.

– Og i dag tidleg fekk eg også ei melding om at Google+ er med, la ho til.

Ifølgje Jourova har Facebook engasjert 3.500 personar til å nedkjempe hatefulle ytringar på nettet i tillegg til dei 4.500 personane som allereie er tilsett i selskapet.

Dei siste månadene har IT-selskapa fjerna 70 prosent av ytringane som dei har fått varsla om at er ulovlege. Før mai 2017 var delen på 59 prosent, medan delen låg på berre 28 prosent rett etter at avtalen blei inngått i mai 2016.

Jourova meiner derimot at det ikkje er noko mål at 100 prosent av ytringane vert fjerna ettersom det kan påverke ytringsfridomen.

