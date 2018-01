Uvêr tar fleire liv i Europa

utenriks

Politiet i Nederland melde torsdag om at to menn, begge 62 år gamle, er døde etter å ha blitt trefte av tre som fall over ende. Ulykkene skjedde i byen Enschede og i provinsen Overijssel.

I byen Vuren døydde ein mann etter å ha falle fleire meter, og politiet undersøkjer om også denne ulykka har samanheng med uvêret.

Det har også ramma ei rekke andre land både nord og sør i Europa. Ei kvinne i Belgia døydde torsdag då bilen hennar blei treft av eit tre medan ho køyrde gjennom ein skog. Og sør i Italia omkom ein mann då han blåste ned frå eit hustak i byen Crotone.

Stoppa flytrafikken

Rett før klokka 11 torsdag skreiv flyplassen Schiphol ved Amsterdam på Twitter at alle avgangar og landingar var innstilte. Ein time seinare kom trafikken i gang igjen på flyplassen som er ein av Euopras travlaste.

Vindkast med opptil 39 sekundmeter er registrerte ved den nederlandske kysten – noko som er godt over grensa til orkan. All togtrafikk i Nederland blei torsdag stoppa av det nasjonale jernbaneselskapet NS.

På vegane vert det meldt om trafikkaos, nedblåste tre og vogntog som har velta på grunn av vinden.

Orkan i Italia

Også Belgia og Tyskland er ramma av uvêret. I Tyskland er skular stengde i ei rekke byar vest og nord i landet som følgje av ekstremvêret, som har fått namnet Friederike.

I delstatane Nordrhein-Westfalen og Niedersachsen blei alle togavgangar stoppa torsdag. Folk blei oppfordra til å halde seg heime fleire stader nord og vest i Tyskland.

Fleire parkar er stengde i EU-hovudstaden Brussel i Belgia, og i Storbritannia er fleire tusen menneske utan straum.

I Italia er det registrert vindstyrkar på opptil 55 meter per sekund. Mange tog- og ferjeavgangar er innstilte.

Også søraustlege delar av Europa er ramma av uvêr. I Romania er mange skular, vegstrekningar og hamner stengde på grunn av kraftig vind og snø.

