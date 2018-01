Svensk politi: Uakseptabelt at politiet blir angripe

utenriks

Det siste angrepet skjedde onsdag kveld mot politistasjonen i Rosengård i Malmö då ein gjenstand eksploderte like utanfor politistasjonen. To menn er arresterte, mistenkte for medverking.

Angrepet er fullstendig uakseptabelt, meiner regionpolitisjef Carina Persson.

– Dette er endå eit alvorleg angrep mot politiet, men også mot dei menneska vi er her for å beskytte, sa Persson på ein pressekonferanse i Malmö torsdag formiddag.

– Det som skjedde i går, viser at vi dessverre kan vente oss denne type angrep frå kriminelle, sa Malmös politimeister Stefan Sintéus.

Erik Jansåker, lokalpolitiområdesjef for den sørlege delen av Malmö, brukar sterkare ord:

– Dei tilsette er forbanna, seier han.

Ser ikkje vekk frå bruk av militæret

Angrepet er det siste i ei lang rekke angrep mot politiet i Sverige. Like før nyttår vart ein politibil sprengt utanfor politistasjonen i Malmö, og i november vart ein handgranat sprengt ved politistasjonen i Uppsala.

Under ein partileiardebatt i Riksdagen tysdag avviste ikkje statsminister Stefan Löfven at militæret kan bli sett inn for å kjempe mot gjengkriminaliteten.

– Det er ikkje min første vedtak å sette inn det militære, men eg er budd til å gjere det som trengst for å bli kvitt den grove, organiserte kriminaliteten, uttalte han.

Det var leiaren for Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson som først foreslo å sette inn hæren.

Justisminister Morgan Johansson syntest først det var ein dårleg idé, men jenka seg seinare, ifølgje TT.

– Statsministeren tenkjer seg situasjonar som kan vere veldig ekstreme, og då må ein tenkje gjennom kva moglegheiter ein har for å handtere slike situasjonar, sa han.

– Retta mot oss

Politiet meiner eksplosjonen i Malmö onsdag kveld var direkte retta mot dei. Ingen personar vart skadde i angrepet.

Påtaleansvarleg Magnus Petterson sette torsdag morgon i gang arbeidet med å ferdigstille siktingar mot dei arresterte.

– To personar er arresterte. No held eg på å skaffe meg oversikt over det som har skjedd. Eg må orientere meg før eg kan uttale meg meir om saka, seier han til TT.

Persson seier til Sveriges Radio at dei to arresterte er kjenningar av politiet.

Det er ikkje kjent kva type sprengstoff som vart brukt, men Sintéus konstaterer at noko vart kasta over gjerdet og deretter eksploderte. Eksplosjonen førte til materielle skadar på to bilaer. Bygninga vart også påført skade.

Sveriges politisjef Dan Eliasson seier hendinga understrekar behovet for skjerpa straff for angrep mot politiet.

(©NPK)