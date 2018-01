Romania får truleg sin første kvinnelege statsminister

utenriks

Det er president Klaus Iohannis som onsdag nominerte sosialdemokraten Dancila til å bli ny statsminister i landet etter at partifellen Mihai Tudose gjekk av tidlegare i veka.

Før ho får jobben, må ho godkjennast av nasjonalforsamlinga, men det blir rekna som ein formalitet ettersom sosialdemokratane har fleirtal. Dancila sit no i EU-parlamentet.

Ifølgje Iohannis vil han gi sosialdemokratane ein ny sjanse etter det han kallar «to mislykka regjeringar». Han understrekar at rumenarane forventar mykje av si neste regjering.

– Sosialdemokratane har lovd lønningar, pensjonar, skular, sjukehus, infrastruktur, men dei har oppnådd for lite, sa han onsdag.

Intern maktkamp

Sidan valet i desember 2016 har Romania blitt styrt av sosialdemokratane, men partiet er prega av intern maktkamp, og det har også måtta hanskast med masseprotestar og kraftig kritikk for ikkje å ha følgt opp sitt valløfte om å slå ned på korrupsjon. I staden har regjeringa prøvd å få vedtatt lover som blant anna inneber lågare straff for visse former for korrupsjon.

Tudose var statsminister i berre sju månader før han mista støtta frå den mektige partileiaren Liviu Dragnea. Dragnea kan sjølv ikkje bli statsminister fordi han er dømt for valfusk, men han har ope erklært at han aktar å behalde kontrollen over regjeringa.

– Svært kompetent

Tudoses forgjengar, Sorin Grindeanu, gjekk av i juni 2017 etter eit halvt år som regjeringssjef.

Dancila vart onsdag presentert av Dragnea, som blir rekna som Romanias mektigaste politikar. Ifølgje Dragnea er 54-åringen ein svært kompetent, hyggeleg og verdig kandidat. Sjølv sa Dancila ingenting under presentasjonen.

Romanias opposisjonsparti Det liberale partiet har bedt om nyval, men har så langt ikkje fått gehør for dette.

