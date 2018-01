Over 34.000 evakuerte frå vulkan på Filippinane

utenriks

Raudglødande lava fortset å renne nedover vulkanen Mayon på Filippinane.

Instituttet for vulkanologi og seismologi i landet opplyste tysdag at lavaen renn roleg nokre stadar, men at vulkanutbrotet til tider er som ein fontene. Lavastraumen strekkjer seg to kilometer frå krateret, og oske fell ned i nærleiken.

Styresmaktene oppretta måndag ei faresone rundt vulkanen. Farenivået er sett til nivå tre av fem, noko som betyr auka risiko for eit farleg utbrot i løpet av veker eller dagar.

Mayon ligg i Albay-provinsen om lag 340 kilometer søraust for Manila – i nærleiken av byen Legazpi med over 150.000 innbyggjarar. Vulkanen har hatt 50 utbrot dei siste 500 åra.

Filippinane ligg langs den såkalla eldringen i Stillehavet, eit område som er kjent for jordskjelvaktivitet og vulkanutbrot. Dei siste dagane har det vore mykje aktivitet i fleire vulkanar i regionen.

