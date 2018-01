75 prosent av Jemens befolkning er avhengig av hjelp

utenriks

Det lutfattige landet på Den arabiske halvøya er hardt ramma av ein krig som omfattar sjiamuslimske opprørarar og ein koalisjon leidd av Saudi-Arabia.

Talet på jemenittar som er avhengige av humanitær hjelp, har det siste halvåret stige med 1,5 millionar til 22,2 millionar, opplyser FNs nødhjelpskontor OCHA.

Befolkninga i landet skal vere rundt 29 millionar. Rundt halvparten er barn, og ikkje minst for dei er situasjonen dramatisk. Ifølgje FNs barnefond UNICEF døyr eit barn i Jemen kvart tiande minutt av sjukdommar som kunne vore unngått.

– Dei som overlever, kjem til å bere med seg arr frå krigen for resten av livet, både fysisk og psykisk. Dei kjem til å trenge hjelp i lang tid framover, seier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken.

Allereie før krigen braut ut i Jemen, var landet eitt av dei fattigaste i verda. No er over 1 million menneske smitta av kolera, og over 8 millionar risikerer å svelte.

400.000 barn er allereie livstruande underernærte, ifølgje UNICEF, som meiner samfunnet i Jemen er i ferd med å kollapse.

