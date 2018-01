Kina prøver å hindre miljøkatastrofe etter tankskip-brann

utenriks

Tankskipet Sanchi lét etter seg eit brennande oljeflak på overflata då det søndag sokk.

Dagen etter melde Kinas transportdepartement at flammane var sløkte. Men arbeidet for å avgrense skadane på miljøet er langt frå over.

To skip sprayar kjemikaliar på ulykkesstaden for å løyse opp olje på overflata, melde den statlege kringkastaren CCTV. Utsleppet på havoverflata dekket eit område på 129 kvadratkilometer.

– Dette er noko vi prioriterer. Ingen ønsker seg ein katastrofe til, seier Lu Kang, talsmann for Kinas utanriksdepartement.

Eksplosjon

32 besetningsmedlemmer har mest sannsynleg omkomme i ulykka. Berre tre er blitt funne døde.

Kraftige flammar, giftig røyk og dårleg vêr gjorde redningsarbeidet vanskeleg etter at iranske Sanchi kolliderte med eit kinesisk lasteskip 6. januar. Sanchi hadde i fleire dagar drive i retning den japanske øya Amami Oshima då fartøyet vart ramma av ein kraftig eksplosjon og sokk.

Skipet var lasta med nesten 1 million fat kondensat – ein type hydrokarbon som ofte blir omtalt som svært lett olje. I tillegg var det drivstoffolje om bord.

Giftig

Kondensat brenn og fordampar lett, og det er håp om at mykje av lasta var borte då skipet gjekk ned.

– Kjernespørsmålet er kor mykje av kondensatoljen som var igjen etter brannen og eksplosjonen, seier Ma Jun frå forskingsinstituttet Institute of Public and Environmental Affairs i Beijing.

Kondensat dannar ikkje seige oljeflak på havoverflata, slik som tyngre oljetypar. Men stoffet er giftig for fisk, kval, plankton og andre artar som lever i havet.

Hadde heile lasta leke ut i sjøen, ville utsleppet blitt det største frå eit skip nokon stad i verda på fleire tiår.

Tankskipet var på veg frå Iran til Sør-Korea då kollisjonen skjedde utanfor den kinesiske kysten, 257 kilometer aust for Shanghai. Mannskapet på Sanchi bestod av 30 iranarar og to bangladesharar.

(©NPK)