Hellas vedtok reformer trass i store protestar

utenriks

Enkelte av demonstrantane kasta måling og sement på opprørspoliti som måndag kveld heldt vakt utanfor parlamentsbygninga i sentrum av Aten. Politiet svarte med tåregass, men det er ikkje meldt om personskadar eller arrestasjonar.

Fagrørsla hadde samtidig oppfordra til generalstreik, noko som blant anna førte til trafikkaos i den greske hovudstaden måndag. Også skular, sjukehus og flytrafikken vart ramma.

Demonstrasjonane har spesielt vore retta mot to av lovendringane: Den eine legg visse avgrensingar på streikeretten, mens den andre opnar for at bustadar kan bli lagt ut på tvangsauksjon på nettet når bustadlån er misleghaldne.

Frykta er at svært mange grekarar som har slite med å betale renter og avdrag sidan krisa ramma i 2010, no vil miste bustaden sin.

Den venstreorienterte statsministeren i landet, Alexis Tsipras, avviser at regjeringa hans ønsker å avgrense streikeretten.

(©NPK)