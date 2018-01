Nye arrestasjonar etter kraftige protestar i Tunisia

utenriks

Ifølgje styresmaktene braut det ut nye protestar mot budsjettkutta til regjeringa i ein provinslandsby natt til fredag.

Ein AFP-korrespondent i den nordlege landsbyen Siliana seier politiet fyrte av tåregass mot eit titals ungdom som kasta stein mot dei i over tre timar. Elles blir det meldt om relativ ro i mesteparten av landet.

Torsdag sa styresmaktene at talet på arresterte var drygt 500. 328 vart arresterte onsdag og 237 vart arresterte tysdag for å ha vore involverte i vald i samband med dei kraftige protestane dei siste dagane. Fredag seier innanriksminister Khalifa Chibani at ytterlegare 151 vart arresterte torsdag – noko som gjer at totalen no er 778.

Han legg til at samanstøytane natt til fredag var «avgrensa» og «ikkje alvorlege», og at det verken var vald, tjuveri eller plyndring i samband med protestane.

Utover dagen fredag har likevel ei rekkje aktivistar bedt om fleire nye omfattande protestar i landet.

Tunisia har opplevd økonomiske nedgangstider sidan folkeopprøret under den såkalla arabiske våren 2011. Protestane dei siste dagane er løyst ut av misnøye med tiltak frå styresmaktene som er venta å auke prisnivået i landet.

Protestar er likevel vanleg i Tunisia i januar, i samband med at innbyggjarane markerer årsdagen for revolusjonen som førte til at den mangeårige diktatoren Zine el-Abidine Ben Ali måtte gå av.

