Britisk lege bøtelagt for å ha «signert» pasientars lever

utenriks

53 år gamle Simon Bramhall sa seg skuldig då rettssaka starta før jul.

– Det du gjorde var maktovergrep og tillitsbrot mot desse pasientane som hadde sett si lit til deg, sa dommar Paul Farrer i ein domstol i Birmingham då dommen fall fredag.

Bramhall blei dømt til tolv månader samfunnsarbeid, noko som i praksis inneber at han må utøve 120 timar ulønt arbeid. I tillegg er han dømt til å betale ei bot på 10.000 pund, nærmare 110.000 kroner.

Det var under transplantasjonar på to pasientar i 2013 at kirurgen brukte eit instrument som koagulerer blodkar med elektrisitet, til å brenne inn initialane sine.

– Eg godtar at du i begge tilfella var trøtt og stressa og eg aksepterer at dette kan ha påverka dømmekrafta di. Dette var utslag for profesjonell arroganse av ein slik skala at det gjekk over til å bli kriminell oppførsel, sa Farrer.

Det var ein annan kirurg som oppdaga Bramhalls initialar på ei av levrene. Initialane var fire centimeter høge.

Bramhall har forklart at det dreidde seg om eit mislykka forsøk på å lette på den spente stemninga i operasjonssalen.

Kirurgen trekte seg frå stillinga si ved Queen Elizabeth-sjukehuset i Birmingham i 2014. I dag er han tilsett i det offentlege helsevesenet NHS i Hertfordshire.

Sjukehuset i Birmingham har opplyst at operasjonane var vellykka.

(©NPK)