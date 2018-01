utenriks

Assange søkte tilflukt i Ecuadors ambassade i London sommaren 2012 for å unngå å bli arrestert og utlevert til Sverige, der han var skulda for seksuelle overgrep mot to kvinner i 2010.

Sverige trekte den internasjonale arrestordren mot Assange i mai i fjor. Han risikerer likevel å bli arrestert av britisk politi fordi han unnlét å møte i retten og braut kausjonsvilkåra sine i 2012.

Ecuador bad nyleg om diplomatstatus for Assange i Storbritannia, men fekk avslag, opplyser britisk UD.