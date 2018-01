SOHR: Syriske opprørarar i gang med motoffensiv mot Assad

utenriks

Motoffensiven omfattar fleire ulike opprørsgrupper. Blant dei er den al-Qaida-tilknytte Komiteen for frigjering av Levanten, som vart etablert onsdag kveld.

Den ultrakonservative gruppa Ahrar al-Sham er også med på offensiven. Den hevdar at fleire av deira krigarar, saman med opprørarar frå andre grupper, har tatt kontroll over landsbyane Hasyan og Atshan i den sørlege delen av Idlib-provinsen, som ligg nordvest i Syria.

Den britisk-baserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) bekreftar opplysningane om at fleire landsbyar no er tekne av opprørarar. Elleve regjeringsvennlege krigarar er tekne til fange, ifølgje SOHR.

SOHR-leiar Rami Abdulrahman seier at 16 opprørarar er blitt drepne i kampane det siste døgnet. Han oppgir ingen tal på eventuelle drepne regjeringsvennlege soldatar.

Motoffensiven til opprørarane kjem månaden etter at syriske regjeringsstyrkar og deira allierte, med russisk flystøtte, innleidde ein offensiv mot opprørarar i Idlib-provinsen. Idlib er i stor grad kontrollert av Fatah al-Sham, tidlegare kjent som Nusrafronten og al-Qaidas forlengde arm i Syria. Der har opprørarane sidan 2015 kontrollert flybasen Abu Zuhour. Offensiven frå myndigheitene i desember hadde blant anna som mål å prøve å ta tilbake basen. Forsøka vart torsdag morgon prøvd slått tilbake, ifølgje SOHR.

