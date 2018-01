Flaum frå elver vil i framtida true millionar av menneske 

utenriks

Flaum frå elver utgjer allereie i dag ein av dei verste formene for naturkatastrofar rundt om i verda.

Forskarar ved Potsdam Institute for Climate Impact Research har brukt datasimuleringar for å vise utviklinga framover. Det er skremmande datamateriale: Dei verste elveflaumane vil innan 2040 råke opp til 156 millionar menneske berre i Asia.

Ekspertane peiker spesielt på at styresmaktene må sørgje for større vern mot elveflaum i USA, delar av India og Afrika, Indonesia og sentrale delar av Europa.

Ifølgje studien som er offentleggjort i tidsskiftet Science Advances, vil flaumfaren auke uansett kva for tiltak ein innfører for å redusere klimautslepp framover. Årsaka er at drivhusgassane som allereie er sleppt ut vil bidra til denne utviklinga.

(©NPK)