Presidenten i Sør-Afrika unngår mistillit

utenriks

Lokale medium har i vekevis førespegla eit slags opprør mot Zuma på landsmøtet.

Rykta fekk oppsving då Zuma før nyttår fekk klar beskjed frå ein grunnlovsdomstol om at oppussing av bustaden hans for over hundre millionar kroner av statens middel var ulovleg.

Opposisjonen ønskjer presidenten stilt for riksrett, men så langt vil ikkje grunnlovsdomstolen gå. Men parlamentet kan gjennom ein omstendeleg prosess avsette Zuma med to tredelar fleirtal.

Ein ser på den 75 år gamle Zuma som svekka etter at Cyril Ramaphosa nyleg blei valt til visepresident med løfte om å gjere noko med korrupsjonen i landet.

