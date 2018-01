Militæret i Myanmar stadfestar massegrav og drap på rohingyaer

utenriks

Ifølgje hæren i landet var det sikkerheitsstyrkane og buddhistiske landsbybuarane som drap ti muslimske rohingyaer. Kroppane deira blei funne i ei massegrav ved ein gravplass i landsbyen Din i delstaten Rakhine i desember.

Det har sete langt inne for styresmaktene i landet å offentleg innrømme at dei har gjort noko gale overfor rohingyaene. Sidan 25. august har over om lag 655.000 rohingyaer flykta frå Myanmar til Bangladesh etter at regjeringsstyrkar innleidde ein offensiv i Rakhine. Det er meldt om omfattande overgrep mot folkegruppa, men meldinga onsdag er første gong hæren vedgår noko av dette.

Meldinga blei lagt ut på sida til militærleiinga på Facebook, der rohingyaer blir omtalte som bengalske terroristar.

– Det er sant at både landsbybuarane og sikkerheitsstyrkane har innrømt at dei har drepe dei ti bengalske terroristane. Hæren vil ta hand om dei som er ansvarlege for drap og regelbrot. Denne hendinga fann stad fordi etniske buddhistar frå landsbyen blei truga og provosert av terroristane, heiter det i meldinga.

