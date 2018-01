Givarlandsgruppa møtes i Brussel 

utenriks

Møtet vil finne stad i Brussel onsdag 31. januar, opplyser Noreg og EU i ei felles pressemelding.

«Det er akutt behov for å bringe alle partar saman for å diskutere tiltak for å akselerere tiltak som kan støtte oppunder å forhandle fram ei tostatsløysing», heiter det i pressemeldinga.

Møtet vil bli halde på ministernivå.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) var for få dagar sidan på besøk i Israel og Palestina, der ho var i samtaler med både israelske og palestinske politiske leiarar.

– Både israelarar og palestinarar peikar på Noreg og ønskjer at vi skal ha ei rolle i å legge til rette for det som etter kvart kan bli direkte bilaterale samtaler, sa Søreide til NRK etter samtalane.

Eit møte i AHLC er ifølgje henne ikkje det same som direkte fredsforhandlingar mellom Israel og Palestina, men ein måte å få partane saman rundt bordet på.

Noreg er formannskap for givarlandsgruppa for Palestina (AHLC).

Det har ikkje vore direkte fredssamtaler mellom Israel og Palestina sidan 2014.

(©NPK)