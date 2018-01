EU-kommisjonen vil ha avgift på plast 

utenriks

Kommisjonen legg fram ein ny plaststrategi neste veke. Der vil ei ny plastavgift vere eitt av forslaga, varslar budsjettkommissær i EU Günther Oettinger.

– Utgangspunktet er at vi produserer og forbrukar for mykje syntetisk materiale og plast som blir avfall i staden for å bli resirkulert, seier Oettinger.

Det overordna målet med avgifta er å redusere den samla mengda plast som forsøplar miljøet, forklarer han. Spesielt bruken av plastemballasje vil vere i søkelyset.

EU-kommisjonen har så langt ikkje tatt stilling til om det er produsentar som bør betale avgifta, eller om den skal leggjast på forbrukarane.

Eit anna spørsmål som må avklarast, er om enkelte typar plast skal få unntak frå avgifta, for eksempel plastemballasje som er nyttig av omsyn til helse og hygiene.

Oettinger meiner også at plastavgifta kan bli ein måte å løyse pengeproblema i EU på. EU vil nemleg ha eit desperat behov for nye inntekter når Storbritannia forsvinn ut av unionen.

Forslaget frå Oettinger er at inntektene frå plastavgifta skal gå rett i felleskassa til EU.

(©NPK)