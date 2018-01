Amerikanske fly på Rygge kan bli tema i Washington

utenriks

Det stadfesta statsminister Erna Solberg (H) og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) under eit pressemøte i førkant av besøket i Det kvite hus. Men saka står i utgangspunktet ikkje på lista over tema, understrekar dei.

– Vi ønskjer ikkje permanent stasjonerte styrkar frå andre land i Noreg. Basepolitikken vår ligg fast. Men at ein bemannar for ein krisesituasjon er noko anna, seier Solberg til NTB.

Førehandslagring

Utanriksministeren viser til at amerikanarane allereie har førehandslagring av militært materiell i Noreg, meint til bruk i ein eventuell krigssituasjon.

– Etter kvart som basestrukturen i Noreg har endra seg, så har det vore eit behov for å endre desse avtalane. Det er ikkje tatt avgjerder rundt dette enno, men er rett og slett noko amerikanarane ser på for å kunne forsterke Europa, seier Søreide.

Statsministeren understrekar at regjeringa ikkje har ei sak om dette til «aktiv behandling», men har ikkje prinsipielle innvendingar mot at Rygge blir sett i stand til å ta imot amerikanske kampfly.

– Vi kan ikkje sei ja eller nei til ein slik avtale utan å ha sett kva den skal innebere. Men i heile mitt politiske liv så har norske politikarar slåst for at NATO-land på andre sida av Atlanteren skal kunne forsterke oss i ein krigssituasjon, seier ho.

– Spennande møte

Klokka 20 norsk tid tar president Donald Trump imot den norske statsministeren til samtaler i Det kvite hus. Under besøket vil Solberg og Søreide møte ei rekke av dei mest viktige rådgivarane og avgjerdstakarane i administrasjonen hans.

– Dette blir spennande. Dette er det første møtet med ordentlege bilaterale diskusjonar med den nye presidenten og administrasjonen hans, seier Solberg.

– Målet mitt er å fremje norske interesser og få stadfesta og styrkt banda til vår viktigaste allierte, seier ho.

Sjølv vil ho møte Trump til ein samtale under fire auge, før delegasjonane på begge sider set seg rundt møtebordet.

– Dette er ein mann og ein person med stor innflytelse på internasjonal politikk og utvikling. Det er ikkje så ofte Noreg for anledning til å gjennomføre møte som dette, seier ho.

Sikkerheitspolitikk

Spørsmål knytt til sikkerheitssamarbeidet mellom Noreg og USA står sentralt for samtalane.

– Vi må skape forståing for kor viktig den geostrategiske posisjonen vår er for NATO-alliansen, seier Solberg.

Blant andre tema blir utviklinga i Midtausten, Nord-Korea og Afghanistan og dessutan handels- og næringslivssamarbeid mellom Noreg og USA.

– Vi har rekna ut at norske bedrifter understøtter ein halv million arbeidsplassar i USA, seier Solberg, som varslar eit stikk mot den meir proteksjonistiske linja i handelspolitikken til Trump.

– Eg har tenkt å framheve at det internasjonale handelssystemet, inkludert WTO, for oss er veldig viktig. Like rammevilkår er viktig for små land, held ho fram.

Tryggingsråd

På spørsmål om ho har fått signal frå amerikansk side om kva dei vil krevje av Noreg under samtalene, svarer Solberg som følgjer:

– Vi har ikkje fått nokon signal om at dei vil krevje noko spesielt av oss.

Statsministeren røper at ho vil fortsette kampanjen ho og regjeringa har sett i verk, for å sikre Noreg ein plass i tryggingsrådet i FN, under samtalene med Trump.

– Det gjer eg jo til alle. Eg må berre prøve å finne ein passande og ikkje for frekk måte å gjere dette på. Vi driv alle valkamp og dette er min valkamp. Men dei med vetorett signaliserer aldri kven dei støttar på førehand, seier ho.

Nokon invitasjon frå kongen til Trump om å komme til Noreg, vil ikkje bli lagt fram.

– Vi har ikkje jobba med ein plan for at han skal komme til Noreg, men har han eit ønskje om det, så er han hjarteleg velkommen. Det vil vere ei fjør i hatten for oss, seier Solberg.

