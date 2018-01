Tyske grisebønder fryktar utbrot av svinepest

utenriks

Risikoen er stor for at menneske kan ha med seg smitten over grensa, seier ein talskvinne for Friedrich Löffler-instituttet for dyrehelse. Særleg høg er risikoen frå matrestar frå bensinstasjonar langs motorvegane.

Sjukdommen har gradvis komme vestover gjennom Russland og Georgia og er no påvist i seks EU-land. I Polen har det vore 279 nye tilfelle sidan november, og smitten ser ut til å ha spreidd seg til vest for Warszawa.

Afrikansk svinepest er ikkje farleg for menneske, men sjukdommen er nesten alltid dødeleg for grisar og villsvin, og det finst ingen vaksine. Eit større utbrot ville bety enorme tap for grisebøndene.

