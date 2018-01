Russland antydar at USA medverka til angrep i Syria

utenriks

Den russiske Hmeimim-flybasen og marinebasen i Tartus blei i helga utsette for ein serie droneangrep.

Ifølgje forsvarsdepartementet i Moskva blei sju av dei 13 dronane som blei nytta i angrepa, skutt ned, mens dei seks resterande blei tvungne til å lande utan å forårsake skade.

Russland skuldar ikkje USA rett ut, men meiner at droneangrepa berre kunne gjennomførast med bistand «frå eitt av landa som har kunnskap om satellittnavigasjon».

Forsvarsdepartementet i Moskva meiner vidare å ha observert «eit underleg samantreff» ved at eit amerikansk overvakingsfly oppheldt seg i luftrommet over Middelhavet, nær dei to russiske basane, då droneangrepa fann stad.

USA har ikkje kommentert opplysningane frå Moskva.

