Oprahs venninne tonar ned presidentrykte 

King, som er programleiar i TV-stasjonen CBS, seier at Winfrey «er fengselet av ideen» om å stille til val som demokratanes presidentkandidat i 2020, men at ho ikkje trur at det kjem til å skje.

– Ho elskar dette landet og ønsker å tene det på eitt eller anna vis. Men eg trur ikkje at ho aktivt vurderer det på det noverande tidspunkt, seier King, som hadde ein lengre samtale med venninna tysdag kveld.

– Men alle har rett til å endre meining, legger ho til.

Rykta om Winfreys politiske ambisjonar skaut fart etter søndagens Golden Globe-utdeling i USA, der konferansier Seth Meyers bad henne om å stille til val.

Fleire nære venner av den 63 år gamle TV-stjerna hevda at ho vurderer å stille som presidentkandidat, men sjølv har ho vore taus om dette.

Winfreys sambuar Stedman Graham sa til avisa Los Angeles Times måndag at det er opp til det amerikanske folk å avgjere om ho skal stille eller ikkje.

– Ho ville absolutt gjort det, sa han.

Winfrey begynte som nyheitsopplesar i 1971, og ho fekk sitt eige talkshow sju år seinare. I 1985 var det klart for The Oprah Winfrey Show, som gjekk i 25 år og blei vist i 145 land verda over.

I USA blei showet i gjennomsnitt følgt av over 7 millionar sjåarar og regnets framleis som USAs mest populære program gjennom tidene. I dag har Winfrey sin egen TV-kanal.

