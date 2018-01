Ecuador ber om hjelp til å løyse «uhaldbar» Assange-situasjon

utenriks

Utanriksminister i Ecuador Maria Fernanda Espinosa seier at landet veg og undersøkjer moglegheitene for mekling for å få slutt på det ho omtaler som ein uhaldbar og fastlåst situasjon.

– Det er umogleg å få ei løysing på dette utan internasjonalt samarbeid, seier Espinosa og legg til at også Storbritannia ønskjer å få ei løysing på saka.

Julian Assange søkte tilflukt i ambassaden til Ecuador i London sommaren 2012 for å unngå å bli arrestert og utlevert til Sverige, der han var skulda for seksuelle overgrep mot to kvinner i 2010.

Assange har forklart at han fryktar at svenske styresmakter vil utlevere han vidare til USA der han risikerer å bli stilt for retten for å ha publisert lekka dokument frå det amerikanske militæret på WikiLeaks i 2010.

