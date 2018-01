Den neste regjeringa i Tyskland kan gå bort frå viktig klimamål 

utenriks

Dei svært vanskelege regjeringssamtalene blei innleidde søndag – over tre månader sidan valet i september som gav ein uvanleg uavklart politisk situasjon i Tyskland.

Målet for samtalene som no er i gang, er å finne ut om det er noko grunnlag for å danne ei ny regjering beståande av alliansen mellom CDU (Kristeligdemokratisk union) og CSU (Kristeligsosial union), og sosialdemokratiske SPD.

Ifølgje medierapportar skal partia no vere villige til å gi opp eit sentralt klimamål, nemleg målet om at Tyskland skal redusere CO 2-utslepp med 40 prosent innan 2020 samanlikna med 1990.

At ein no skal vere einige om å gi opp dette målet, som mange har sett på som urealistisk, vil vere sterkt omdiskutert og bli gjenstand for kritikk.

Volker Kauder, som er parlamentarisk leiar for statsminister Angela Merkels konservative CDU, understrekar derimot at det står att mange spørsmål før ein har nådd semje, og at «ingenting er avtalt før alt er avtalt».

– Vi har store spørsmål framfor oss. Vi må arbeide hardt i dag, i morgon og dagen etter det, understrekar han.

Den første runden med samtaler er venta å vare i fem dagar.

