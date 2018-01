Over 60 kan ha mista livet i båtforlis i Middelhavet i helga

Ifølgje overlevande, som er kome til Sicilia, var det cirka 150 personar om bord på gummibåten.

Den italienske kystvakta greidde å redde 86 personar. Åtte drukna personar blei henta opp frå sjøen, alle var kvinner.

Migrantane hadde blitt plassert i båten av menneskesmuglarar. Den var stappfull då den la ut frå Libya, og etter ei stund mista den luft. Fleire av dei overlevande var fleire timar i vatnet før dei blei redda, ifølgje Proactiva Open Arms, ein av dei få frivillige organisasjonane som framleis opererer eigne redningsskip.

Like etter at tragedien var eit faktum uttrykte redningsfolk bekymring for at langt fleire kunne ha drukna enn dei åtte som blei funne. Den italienske kystvakta sette i verk ein leiteoperasjon, men utan å finne verken fleire overlevande eller omkomne.

Minst 3.116 flyktningar og migrantar døydde i forsøket på å nå Europa via Middelhavet i fjor, ifølgje IOM. Dei fleste av dei drog sjøvegen frå Libya med kurs for Italia.

