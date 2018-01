Farage: – Barnier forstår ikkje 

Farage var måndag i eit 40 minutt langt møte med Barnier ved hovudkvarteret til EU-kommisjonen i Brussel.

– Han var veldig høfleg. Kaffi blei tilbode, noko eg syns var veldig hyggeleg. Men eg meiner oppriktig at han ikkje forstår kvifor folk stemte for brexit. Eg trur verkeleg ikkje at han skjønner det, sa Farage då han møtte pressa etterpå.

Farage meiner sjølv at innvandring til Storbritannia frå andre medlemsland i EU er ei hovudforklaring på resultatet.

– Eg trur ikkje nokon andre som har møtt han, har forklart akkurat dette.

Farage var ein av frontfigurane i kampanjen for å få Storbritannia ut av EU. Han leidde tidlegare partiet UKIP, som han framleis representerer i EU-parlamentet.

I fjor beit Farage seg merke i at Barnier hadde hatt møter med Jeremy Corbyn, Nick Clegg og fleire andre britiske politikarar for å diskutere brexitforhandlingane med dei. I oktober skreiv han derfor eit brev til Barnier og bad om eit eige møte.

Det fekk han.

– Vi forhandlar ikkje med EU-parlamentarikarar. Vi forhandlar med den britiske regjeringa. Men Barnier har moglegheit til å ha møter med medlemmer av EU-parlamentet og andre aktørar som er interesserte i prosessen, forklarer pressetalsmann for EU-kommisjonen Margaritis Schinas.

(©NPK)