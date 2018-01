Brandon Lewis blir ny partisekretær for dei britiske toryane

Lewis erstattar Patrick McLoughlin, som var ansvarleg for valkampen som førte til at toryane mista det reine fleirtalet sitt i Underhuset i sommar.

Lewis har vore minister sidan 2012.

BBC har også meldt at minister for Nord-Irland, James Brokenshire, går av som følgje av helseproblem. Brokenshire har hatt posten sidan juli 2016. Han har leidd det årelange forsøket til regjeringa på å få på plass ei ny samlingsregjering i Nord-Irland, som enno ikkje har lukkast.

Truleg er det seks ministrar som skal bytast ut. Det er venta at prosessen vil halde på fram til tysdag.

Britiske media har på førehand meldt at sentrale figurar som utanriksminister Boris Johnson, innanriksminister Amber Rudd, brexit-minister David Davis og finansminister Philip Hammond fortset som før.

Den nye rokeringa skal vere ein strategi for å nå fram til større veljarmassar. Theresa May blei valt til statsminister kort tid etter at britane i 2016 stemte for å forlate EU. I fjor skreiv ho ut nyval for å få eit større fleirtal i ryggen, men det enda med at det absolutte fleirtalet til Det konservative partiet forsvann.

(©NPK)