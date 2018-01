Amerikanarar i kø for å sikre seg bok om Trumps liv i Det kvite hus

Boka ligg også som nummer ein på Amazons bestseljarliste. Mykje av innhaldet er allereie kjent ettersom fleire medium enten har fått utdrag eller kopiar av boka, som har tittelen «Fire and Fury: Inside the Trump White House», og er skriven av journalisten Michael Wolf.

Utdraga som er publiserte, gir eit bilde av Trump som ein ustabil person som er uskikka til å vere president, noko alle rundt han skal vere klar over. Fleire amerikanske medium omtalar boka som «eksplosiv» og som «ei bombe».

Meininga var at boka først skulle leggjast ut for sal tysdag neste veke. Men då ein av Trumps advokatar sende eit brev til Wolff og forlaget Henry Holt og trua med søksmål dersom boka ikkje vart stoppa, bestemte forlaget seg for å skunde på utgjevinga.

Trump har allereie avvist boka som løgn og bedrag, og han avviser bestemt at Wolff har kunna komme og gå i Det kvite hus i nesten eit år, slik Wolff seier han har.

– Full av løgner, fordreiingar og kjelder som ikkje finst, skreiv Trump på Twitter torsdag kveld.

Utsegner i boka har også ført til ein offentleg oppvask mellom Trump og Steve Bannon. Trumps tidlegare sjefstrateg skuldar i boka Trumps son Donald Trump jr. og svigersonen Jared Kushner for å ha hatt eit «upatriotisk og svikefullt» møte med ein russisk advokat.

Etter at utdrag frå boka er blitt kjent har fleire av Bannons økonomiske støttespelarar tatt avstand frå han. Det gjeld blant anna Rebekah Mercer, grunnleggjaren av det høgreorienterte nettstaden Breitbart, der Bannon er sjef.

