Macron varslar lov mot falske nyheiter og propaganda

– Vi kjem til å utvikle juridiske verktøy for å verne demokratiet mot falske nyheiter, sa Macron då han onsdag heldt nyttårstale for representantar for fransk presse.

Macron har tidlegare retta skarp kritikk mot russiske RT (Russia Today) og Sputnik, som begge har etablert franske nyheitssider. RT har også ein egen TV-kanal på fransk.

Macron meiner at dei to Moskva-baserte medieselskapa har stått bak spreiing av propaganda i eit forsøk på å påverke politikken i andre land.

Den konkrete utforminga av nye medielova vil først vere klar om nokre veker. Men Macron har allereie no gjort det klart at han ønskjer ei lov som tvingar pressa til å klargjere kven som står bak artiklar og reportasjar som er sponsa av eksterne aktørar. Om nødvendig skal dommarar få moglegheit til å blokkere nettsider, stengje brukarkontoar og beordre medium til å fjerne innhald.

Det er også duka for at det franske medietilsynet får utvida fullmakter slik at tv-kanalar som blir rekna for å vere kontrollerte eller påverka av utanlandske statar, risikerer å bli stengde.

Ifølgje Macron blei det lekt tusenvis av interne dokument på nettet under den franske valkampen, noko han meiner var eit forsøk på ei «demokratisk destabilisering slik USA opplevde under presidentvalkampen».

Under talen onsdag la han òg at det finst tusenvis av propagandaprofilar i sosiale medium, som er spreidde utover heile verda på ei rekke ulike språk. Dei er ifølgje Macron laga for å sverte politikarar, kjendisar, journalistar og andre offentlege personar.

(©NPK)