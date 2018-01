Iran skuldar USA for å oppmuntre til uro

Torsdag herska det ro i Teherans gater, og heller ikkje frå andre iranske byar kom det meldingar om demonstrasjonar eller uro.

Men styresmaktene i landet har stengt sosiale medium, og det er difor usikkert om det har vore hendingar som det ikkje er rapportert om.

Store menneskemengder demonstrerte onsdag i fleire iranske byar til støtte for regimet, og leiaren for den iranske revolusjonsgarden, Mohammed Ali Jafari, slo fast at uroa var slått ned.

Misnøye

Også torsdag viste det statlege fjernsynet bilde av demonstrasjonar til støtte for regjeringa, blant anna i byane Shriaz, Isfahan, Ardabil, Birjand og Yasuj.

Protestane mot regimet begynte 28. desember, visstnok som følgje av misnøye med kraftig prisstigning og høg arbeidsløyse. Hundrevis av demonstrantar er sidan arresterte.

President Donald Trump har ved fleire høve uttrykt støtte til demonstrantane, og USAs FN-ambassadør Nikki Haley har bedt om eit hastemøte i Tryggingsrådet for å få FN til å gjere det same.

Protest

Iran har protestert og i eit brev til FNs generalsekretær António Guterres skuldar FN-ambassadør Gholamali Khoshroo Trump-administrasjonen for «på grotesk vis» å blande seg opp i Irans indre forhold.

– USAs president og visepresident har i sine talrike og absurde Twitter-meldingar egga iranarar til opprør, heiter det i brevet.

Russlands viseutanriksminister Sergej Riabkov åtvarar også USA mot å helle bensin på bålet i Iran.

– Vi åtvarar USA mot å blande seg inn i Irans indre forhold, seier Ryabkov til nyheitsbyrået Tass.

