Ingen teikn til at knivdrap i Irland var terror

I tillegg til at ein japansk mann blei drepen, blei to andre personar angripne og skadde. Ein ung egyptisk mann er arrestert og mistenkt for å ha stått bak angrepa i byen Dundalk.

Politiet sa onsdag at terrorisme var eitt av fleire moglege spor i etterforskinga. Torsdag opplyste etterforskarane at dei ikkje har funnet noko som tyder på at angrepa var knytt til terror eller ekstremisme.

(©NPK)