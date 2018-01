USA seier nei til sal av MoneyGram til Kina

MoneyGrams administrerande direktør Alex Holmes opplyser at dei to selskapa ikkje har klart å få på plass godkjenning frå den amerikanske komiteen for utanlandsinvesteringar. Komiteen godkjenner eller avviser foreslåtte utanlandske oppkjøp av amerikanske selskap, basert på omsynet til USAs nasjonale sikkerheit.

Det planlagte oppkjøpet hadde ein prislapp på 1,2 milliardar dollar, i overkant av 9,7 milliardar kroner etter dagens kurs.

– Dei geopolitiske kåra har blitt betydeleg endra etter at MoneyGram og Ant Financial kunngjorde den foreslåtte avtalen i fjor, sa Holmes i ei fråsegn tysdag.

Ant Financial er del av det kinesiske netthandelskonsernet Alibaba og driv Alipay, Kinas mest populære nettbetalingsplattform.

Alibabas grunnleggjar Jack Ma sa under eit besøk i Trump-tårnet i januar i fjor, like før president Donald Trump vart innsett som president, at han ville skape 1 million arbeidsplassar i USA ved å gjere det mogleg for amerikanske selskap og amerikanske bønder å selje sine produkt via nettet til Kina.

Trump-administrasjonen har i ettertid gitt uttrykk for uro for kinesisk innverknad i teknologisektoren, og har i større grad sett foten ned for overføring av amerikansk teknologi til Kina.

MoneyGrams aksjekurs fall 6,8 prosent etter at avtalen vart stoppa tysdag.

