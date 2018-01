Sjukehustilsett smitta av meslingar i Göteborg

Den tilsette er tatt ut av teneste, og sjukehusleiinga undersøkjer no kvar personen har vore i dei dagane som andre kan ha blitt smitta. Ein kan ikkje sjå bort frå at pasientar, pårørande og andre tilsette ved sjukehuset kan ha blitt smitta.

Det første tilfellet av meslingar i Västra Götaland, fylket som Göteborg er ein del av, vart oppdaga 10. desember. Personen vart truleg smitta sør i Europa. I perioden mellom 19. og 25. desember vart det fastslått ytterlegare seks smittetilfelle, og i romjula vart det registrert fire til.

Ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset er det kalla inn ekstra personale ved akuttmottaka for å hindre vidare smitte. Dessutan har sjukehuset auka kapasiteten når det gjeld å analysere prøvar. Svenske helsemyndigheiter understrekar likevel at risikoen for å bli smitta er svært liten.

Inkubasjonstida for meslingar er sju til 18 dagar. Det er ein svært smittsam virussjukdom, som i enkelte tilfelle kan føre til alvorlege komplikasjonar og i verste fall død. Tidlegare døydde det årleg ni barn i Noreg på grunn av meslingar, ifølgje Norsk Helseinformatikk.

Dei siste åra er det blitt registrert ein auke av smittetilfelle i europeiske land blant anna fordi vaksinedekninga har gått ned.

(©NPK)