Khamenei skuldar Irans «fiendar» for å stå bak protestar

Minst 20 menneske er drepne i samanstøytar i fleire iranske byar sidan torsdag, noko Khamenei først kommenterte tysdag.

– Under hendingane dei siste dagane har fiendane komme saman og brukt alle middel – pengar, våpen, politikk og sikkerheitstenestene – for å skape problem for det islamske regimet, heiter det i ei kunngjering frå Khamenei.

