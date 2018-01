FNs tryggingsråd har fått seks nye medlemmer

FN heiste flagga til dei nye medlemslanda utanfor lokala til Tryggingsrådet i FN-bygningen i New York. Flaggseremonien var det Kasakhstans FN-ambassadør Kairat Umarov som stod for. Landet har for tida formannskapen i rådet.

Det 15 medlemmer store rådet er det mektigaste organet i FN. Kina, Frankrike, Russland, Storbritannia og USA er permanente medlemmer og har vetorett.

Resten av medlemmene blir valde av dei 193 medlemslanda i FNs hovudforsamling for to år av gangen. I år fyller Nederland ut den andre halvdelen av eit åremål landet deler med Italia.

Egypt, Japan, Senegal, Ukraina og Uruguay er dei andre landa som avslutta sine periodar ved utgangen av 2017.

(©NPK)