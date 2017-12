Irland ferdar ut rekordmange pass etter brexit-avrøystinga

Irland har ferda ut 779.184 pass i år. Det er ein auke på over 6 prosent frå 2016 og 15 prosent over dei to siste åra, viser statistikk frå det irske utanriksdepartementet.

Styresmaktene i Irland har registrert ein markant auke i talet på britiske statsborgarar med irsk familietilknyting som har søkt om irsk statsborgarskap etter at resultatet av brexit-avrøystinga vart klart. Andre EU-land har òg meldt om auke i talet på statsborgarsøknader frå britar.

Utanfor Dei britiske øyene er det i New York og i Australias hovudstad Canberra det er levert inn flest søknader om statsborgarskap i Irland.

Utanriksminister Simon Coveney trekkjer òg fram det nye irske nettbaserte systemet for søknader om fornying av pass. Dette systemet åleine har handtert over 100.000 søknader frå irske borgarar som bur rundt om i verda i år.

Ei anna irsk nyvinning, dei såkalla «passkorta», er ifølgje styresmaktene i Dublin unike på verdsbasis. Dette er irske kredittkort-store identitetskort som gjer det mogleg for irske statsborgarar å reise fritt innanfor EU utan å ha med seg pass. I 2017 har styresmaktene ferda ut 38.000 slike kort.

(©NPK)