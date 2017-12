52 arresterte i demonstrasjonar i Iran

Ifølgje ein iransk tenestemann har politiet arrestert 52 personar etter demonstrasjonane i fleire byar i Iran, der folk retta sitt sinne mot regjeringa til president Hassan Rouhani.

Visepresident Eshaq Jahangiri seier at dei økonomiske problema var påskotet for demonstrasjonane, men at det låg andre motiv bak. Somme av demonstrantane ropte «Død over Rouhani».

Rouhani, som vart attvald i mai, har sett seg som mål å rydde opp i den kaotiske banksektoren, auke utanrikshandelen og få kontroll over inflasjonen. Men mange synest det går for sakte.

