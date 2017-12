USA og Tyrkia slår strek over visumkrangel

Ifølgje ei utsegn frå ambassaden til USA i Ankara torsdag har Tyrkia gjennomført fleire tiltak som har vore lova frå høgste nivå på eit tidlegare tidspunkt.

Dermed føler USA seg no trygge på at sikkerheita rundt dei konsulære tenestene deira i Tyrkia er tilstrekkeleg til at dei kan ta opp att alle ordinære visumtenester i landet.

Ambassaden oppgir derimot ingen dato for når tyrkarar kan søke om turistvisum og andre kortvarige visum på vanleg måte igjen.

Det var 8. oktober at USA kunngjorde at dei ville stanse alle ikkje-innvandringsrelaterte visumtenester i Tyrkia av sikkerheitsårsaker. Det skjedde etter at ein tyrkisk tilsett ved eit amerikansk konsulat blei arrestert av tyrkiske styresmakter like før.

Kort tid etter utsegna frå den amerikanske ambassade torsdag, kunngjorde den tyrkiske ambassaden i USA at dei gjer det same.

Innan kort tid skal dermed tyrkarar kunne dra til USA og amerikanarar dra til Tyrkia på same måte som før.

(©NPK)