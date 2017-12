IS tar på seg ansvaret for angrep som drap over 40 personar

Målet for angrepet var eit sjiamuslimsk kultursenter, der det vart halde ein seremoni for å markere at det er 38 år sidan den sovjetiske invasjonen, ifølgje talsmann for innanriksdepartementet Nasrat Rahimi.

Senteret ligg rett ved sida av den Iran-vennlege mediebedrifta Afghan Voice, som ein først trudde var målet for angrepet, i ein sjiamuslimsk bydel vest i Kabul.

Rahimi seier at ein sjølvmordsbombar som var inne i bygninga, sprengde seg i lufta, og at ytterlegare to bomber gjekk av utanfor då folk kom til for å hjelpe.

Via sin propagandakanal Amaq hevdar IS at det var dei som angreip senteret med tre bomber etterfølgt av eit sjølvmordsangrep.

Rundt 100 menneske var inne i senteret då angrepet skjedde, blant dei akademikarar som deltok i ein paneldebatt om invasjonen.

Kritisk skadde

Lokale sjukehus opplyser at dei i tillegg til dei drepne også har tatt imot 84 såra, blant dei fem kritisk såra som legane kjempar for å berge livet til. Mange kvinner og barn er blant dei drepne og såra.

– Etter eksplosjonen var det brann og røyk i bygninga, og alle ropte om hjelp, seier ein student som deltok i seremonien, og som fekk brannskadar i ansiktet.

Bilde på Afghan Voices Facebook-side viser det smadra interiøret av kultursenteret fylt av røyk og forbrente lik strødd utover golvet.

Ikkje Taliban

Mens IS tar på seg ansvaret for angrepet, gjorde Taliban det tidleg klart på Twitter at dei ikkje står bak.

I oktober vart 71 menneske drepne i eit angrep på ein moske i ein annan sjiamuslimsk bydel, som IS også tok på seg ansvaret for.

Afghanistans president Ashraf Ghani kallar angrepet torsdag eit brotsverk mot menneskja.

– Terroristane har drepe våre folk. Terroristane har angripe våre moskear, våre heilage stadar, og no vårt kultursenter, sa han og gjorde det klart at angrepa er angrep på islam og alle menneskelege verdiar.

Livsfarleg by

Kabul er dei siste månadane blitt ein av dei farlegaste stadane i verda for sivile. Sikkerheita er trappa opp etter eit angrep i mai då ein lastebil med eksplosiv gjekk i lufta i ambassadekvarteret. Over 140 menneske vart drepne, og minst 400 vart såra.

Amnesty International er blant dei som fordømmer angrepet torsdag og meiner det er eit nytt bevis på at Kabul ikkje er trygt.

– Europeiske regjeringar som insisterer på denne farlege fiksjonen ved å tvangsreturnere afghanarar, set deira liv i fare, seier Amnestys Sør-Asia-direktør Biraj Patnaik.

(©NPK)