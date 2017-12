Fleire embetsmenn forlèt Perus styrande organ

Dei gjekk av onsdag, berre dagar etter at tre parlamentsmedlemmer frå partiet til presidenten og innanriksministeren leverte inn sine oppseiingar.

Kuczynski unngjekk å bli stilt for riksrett med knapp margin etter ei avstemming i kongressen i førre veke, og analytikarar seier at oppseiingane tyder på at han er i ferd med å miste grepet om makta.

Presidenten møter også kraftig kritikk både utanfrå og heime etter at han julaftan gav nård til den fengsla, tidlegare presidenten Alberto Fujimori som vart køyrd til sjukehus i all hast med hjarteproblem.

Kuczynski sa at han gav nåde til Fujimori på humanitært grunnlag. Men avgjerda blir sett på som ei motyting for støtta han fekk då han vart skulda for korrupsjon, frå eit parti som er leidd av son til Fujimori.

