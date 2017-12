Over 600 framleis sakna etter dødeleg syklon i India

Syklonen har så langt ført til minst 250 stadfesta dødsfall sidan han ramma først på Sri Lanka 29. november. Der tok uvêret 27 menneskeliv før det flytta seg vidare til India ved månadsskiftet.

Ockhi hadde ein vindstyrke på opptil 36 meter per sekund og reiv opp tre, slo ut straumen, øydela telefoninfrastruktur og tusenvis av heimar.

Forsvarsministeren i India, Nirmala Sitharaman, seier onsdag at 661 fiskarar framleis er sakna, men oppgir ikkje om dei no blir rekna med blant dei omkomne. 400 av fiskarane er frå delstaten Tamil Nadu, mens dei andre 261 er frå Kerala. Vidare opplyste Sitharaman at over 845 menneske har vorte redda etter at syklonen dukka opp og fram til 20. desember.

Styresmaktene i India har fått kritikk for at dei ikkje åtvara godt nok fiskarane som var ute på havet da Ockhi ramma. Dei har òg fått kritikk frå etterlatne for at dei ikkje har gjort nok for å finne dei som er sakna.

Den indiske austkysten, der det ligg fleire store byar som Chennai, blir som regel ramma av fleire store stormar i perioden mellom april og desember. I 1999 førte ein syklon til at over 8.000 menneske omkom i den austlege delstaten Orissa.

(©NPK)