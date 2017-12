Forlengd fengsling for journalistar i Myanmar

Wa Lone (31) og Kyaw Soe Oo (27), som begge er myanmarske borgarar, møtte i ein domstol i utkanten av Yangon onsdag. Her vart det bestemt at dei skal sitte minst to veker til i fengsel.

Påtalemakta meiner journalistane har brote lova fordi dei har hatt hemmelege dokument. Blir dei funne skuldige, kan dei dømmast til opptil 14 års fengsel.

Om lag 655.000 rohingya-muslimar har flykta frå Myanmar til nabolandet Bangladesh sidan august. FN meiner myanmarske regjeringsstyrkar truleg har stått bak etnisk reinsing.

