Færre drap i Colombia etter fredsavtalen

Det er registrert 11.430 drap hittil i år, noko som er 320 færre enn på same tidspunkt i fjor, ifølgje det colombianske forsvarsdepartementet.

Det vil seie at det er 23 drap per 100.000 innbyggjarar i Colombia. Til samanlikning er det 4,9 drap per 100.000 innbyggjarar i USA.

Mykje av Latin-Amerika har drapsrater som er langt høgare enn verdsraten på 5,3 drap per 100.000 innbyggjarar. I 2015 var Colombia det tredje farlegaste landet på kontinentet, etter Venezuela og Brasil.

Colombia slit framleis med mykje vald i samband med narkotikaproduksjon og -smugling, men likevel har talet på drap gått ned etter at borgarkrigen tok slutt som følgje av fredsavtalen i 2015.

Det er likevel framleis mange politiske drap i landet. Hittil i år er 105 menneskerettsaktivistar og medlemmer av sosiale rørsler drepne i Colombia.

