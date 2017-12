Ambassaden besøkte Frode Berg i fengselet

– Besøket varte i litt over ein time, og Berg har gitt oss lov til å seie at han etter forholda blir godt behandla i fengselet, men at han synest situasjonen er krevjande, seier kommunikasjonsrådgivar Guri Solberg i UD.

Ho seier at det er andre gongen ambassaden i Moskva har besøkt han i fengselet, og at UD har arbeidd med saka sidan dei vart varsla om arrestasjonen 6. desember.

– Vi vil halde fram innsatsen både knytt til Bergs situasjon i varetekt og vår dialog med dei russiske styresmaktene. Vi har ingen konkrete detaljar om grunnlaget for siktinga, seier ho vidare.

Fryktar fellande dom

Den norske advokaten til Berg er ikkje optimistisk og trur han sannsynlegvis får ein fellande dom i Russland.

Advokat Brynjulf Risnes seier det er lite sannsynleg at nordmannen blir sett fri frå varetekt før saka kjem for retten.

– Og vi ventar i realiteten at det kjem ein fellande dom, seier han til NTB onsdag.

Risnes kjenner ikkje til noko eksempel i nyare tid på at personar som er blitt tiltalt for spionasje i Russland, er blitt frikjent.

Likevel håper Risnes at den norske sekstitoåringen slepp å sone straffa. Han seier det har vorte funne politiske løysingar på liknande saker før, mellom anna i form av fangeutvekslingar der utlendingar i russiske fengsel har vorte «bytte» mot russarar som er fengsla i andre land.

Strafferamme på 20 år

Lovbrota som Berg er sikta for, blir i Russland straffa med minst ti års fengsel. Strafferamma er på opptil 20 års fengsel.

Berg vart arrestert av tryggingspolitiet FSB i Moskva 5. desember, og FSB meiner nordmannen er del av eit spionnettverk. At tryggingspolitiet er tungt involvert i saka, taler òg for at Berg blir dømd, ifølgje Risnes.

– Det er i realiteten ein garanti for ein fellande dom når tryggingspolitiet går så tungt inn, seier advokaten.

Han er hyra av Bergs familie, og han har førebels ikkje hatt høve til å møte nordmannen, som er plassert i høgsikkerheitsfengselet Lefortovo i Moskva.

Risnes har i staden tett kontakt med den russiske advokaten til Berg, Ilja Novikov, som fekk møte nordmannen tysdag. Under møtet fekk sekstitoåringen formelt godkjent at Novikov fungerer som advokaten hans.

Pengar i konvoluttar

Ifølgje Novikov hadde Berg 3.000 euro i to konvoluttar da han vart arrestert. Dei russiske etterforskarane meiner Berg skulle gi pengar til russaren Aleksej Zjitnuk, som no er fengsla og sikta for forræderi.

Tidlegare har russiske medium skrive at Berg hadde hemmelege dokument om den russiske marinen. Sjølv avviser han skuldingane og seier han truleg vart lurt i ei felle.

– Han seier sjølv at han fekk spørsmål i Noreg om han kunne ta med to brev til ein kjenning. Om dette var ein operasjon frå FSB, veit ein ikkje, men han vart arrestert med desse to breva i lomma mens han gjekk frå hotellet. Var det ein provokasjon eller ikkje? Det kan òg vere andre har brukt Frode Berg, seier Novikov.

– Hadde med 3.000 euro

Berg, som er tidlegare grenseinspektør og bur i Kirkenes, har òg forklart at ein kjenning bad han ta med 3.000 euro til Russland. Han skal ikkje ha stussa over oppmodinga.

Risnes seier han førebels ikkje har fått vite kven som bad Berg ta med pengane – eller kva som var bakgrunnen for ønsket.

Advokaten seier òg at han gradvis har vorte meir overtydd om at saka er konstruert, og at Berg ikkje har gjort det han er sikta for. Det er meir sannsynleg at saka er politisk motivert, trur Risnes, som meiner omtalen av saka på russisk TV minner om propaganda.

