USA godkjenner omstridd valresultat i Honduras

Ifølgje valkommisjonen i Honduras vann president Juan Orlando Hernandez valet 26. november. Men observatørar frå både EU og Organisasjonen av amerikanske statar tvilar på resultatet, og i USA har 20 demokratiske kongressmedlemmer bede utanriksminister Rex Tillerson støtta eit omval. Dei har også bedt Tillerson fordømma maktmisbruket til tryggingsstyrkane mot demonstrantar som har protestert mot valresultatet.

Den tapande kandidaten, venstreorienterte Salvador Nasralla, kom tidlegare i veka til Washington for å få støtte for skuldingane sine om valfusk.

Men fredag slo talskvinna for utanriksdepartement i USA, Heather Nauert, fast at Trump-administrasjonen godkjenner sigeren til Hernandez. Samtidig strekar ho under at det er behov for nasjonal dialog og for langsiktig innsats for å minska den politiske splittinga.

Nauert ber også alle partar avstå frå valdsbruk. Styresmaktene har stadfesta at 17 personar er drepne i protestar etter valet, mens uavhengige organisasjonar meiner at minst 24 er drepne.

Under oppteljinga av stemmene hadde først opposisjonskandidaten ei markant leiing, men så stoppa brått oppteljinga opp i over eit døgn, og då ho blei teken opp att, var det brått Hernandez som var i teten.

Honduras var eitt av ni land som stemde mot FN-resolusjonen der USA blir kritisert for å ha godkjent Jerusalem som hovudstad i Israel.

