Første kvite farmar får gard tilbake i Zimbabwe

Med militær eskorte returnerte den kvite farmaren Robert Smart til Lesbury Farm, snaue 200 kilometer aust for Harare. Der blei Smart og familiemedlemmene hans torsdag møtt av jublande arbeidarar og aktivistar.

– Vi er ekstatiske. Ord kan ikkje beskriva denne kjensla, seier sonen til Robert Smart, Darryn.

Den nye presidenten i Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, har lova å reversera dei strenge landreformene til forgjengaren hans Robert Mugabe, som dei siste tiåra har drive ein nådelaus kampanje mot kvite farmarar og teke beslag i tusenvis av storgardar.

Jordreformene til Mugabe, som tok til å gjelda i 1999, var meint for å reversera ulikskapar i landseigarskap mellom svarte og kvite i Zimbabwe, ein ulikskap som stammar frå kolonitida. Kvite zimbabwarar utgjer berre 1 prosent av befolkninga i landet, men eig store landområde. Sidan 1999 har 3.900 kvite storbønder flykta frå Zimbabwe.

Først når den siste kvite farmaren har forlate landet er jordreforma fullbyrda, forkynte Mugabe i juli 2005.

For innbyggjarane i landet har kampansjent til Mugabe vore katastrofal. Landet som tidlegare eksporterte mat, blir no truga av svolt og har ein årleg inflasjon på over 1.000 prosent.

Mnangagwa ønskjer å få tilbake utanlandske investorar for å redusera massearbeidsløysa i landet.

– Styresmaktene ser ut til å ta landbruk på alvor igjen, seier Peter Steryl, visepresident i den zimbabwiske landbruksorganisasjonen The Commercial Farmers Union.

