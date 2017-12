Europarådet ber Romania revurdera omstridd rettsreform

Oppmodinga kjem i eit brev Jagland har sendt til presidenten i landet Klaus Iohannis. Der oppmodar han styresmaktene til å søkja råd hos Veneziakommisjonen til Europarådet.

– Ein uttale frå kommisjonen vil gjera det klart korleis denne teksten samsvarar med grunnleggjande standardar for rettstryggleik, seier Jagland, som i ei pressemelding fredag også viser til at lovforslaget er under vurdering i anti-korrupsjonsorganet til Europarådet GRECO.

Måndag demonstrerte fleire hundre dommarar og politijuristar i Romania mot endringane som regjeringa planlegg å gjera i rettssystemet. Forvaltarane av lova demonstrerte både i hovudstaden Bucuresti og byane Cluj, Galati, Brasov og Constanta.

Regjeringa vil mellom anna forby offentlege ytringar rundt rettsprosessar som går føre seg, minska tilgangen til å bruka video- og lydopptak i rettssalen og la tiltalte personar vera til stades under vitneforklaringar.

Forslaga har ført til ei rekkje protestar, og kritikarane meiner dei vil svekkja kampen mot korrupsjon i Romania, som er medlem både av Nato og EU.

