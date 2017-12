AP: Russiske hackerangrep mot over 200 mediefolk 

Det betyr at mediefolk har vore eit like populært mål som amerikanske politikarar og tryggingsfolk for den russiske hackargruppa kjend som Fancy Bear.

Ifølgje det amerikanske nyheitsbyrået Associated Press (AP) har Fancy Bear prøvd å bryta seg inn i gmail-innboksane til minst 200 mediefolk. Blant dei er Ellen Barry, som leier kontoret til New York Times i Moskva, og den russiske TV-stjerna Ksenia Sobtsjak, som har varsla at ho vil stilla som kandidat i det russiske presidentvalet.

Hackinga har ifølgje AP gått føre seg frå midten av 2014 til for få månader sidan. På lista over ramma journalistar er om lag 50 utanlandske korrespondentar med base i Moskva, i tillegg til russarar som arbeider for uavhengige media og som er kritiske til Kreml.

– Dette er journalistar som forstyrrar dei, seier Natalja Gevorkjan, som har gått gjennom lista.

Gevorkjan kommenterer jamleg russisk politikk, og har også skrive ei bok om russisk etterretning. Ho meiner hackingkampanjen verkar som eit forsøk på å få tilgang til private e-postadresser som potensielt kan brukast til å få påverknad.

Undersøkinga er basert på data frå datatryggingsselskapet Secureworks og intervju med over 40 journalistar. AP omtalar opplysningane som nye bevis for at Fancy Bear, som blir omtalt som Iron Twilight av Secureworks, handla på vegner av russiske styresmakter då han prøvde å påverka presidentvalet i USA, ein påstand som Kreml avviser.

