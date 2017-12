– Det britiske parlamentsbygget kan enda opp som Grenfell

The Palace of Westminster husar både underhuset, House of Commons, og overhuset, House of Lords, dei to kammera i det britiske Parlamentet. David Leakey gjekk nyleg av som vedlikehaldssjef for bygget etter sju år, og åtvarar britiske styresmakter mot brannfaren i bygget.

– Noko må gjerast fort og ikkje berre gradvis. Det er nødvendig vis vi vil unngå ein ny Grenfell-tragedie, seier Leakey.

Grenfell Tower var ei bustadblokk i London som brann ned i juni i år. 71 menneske omkom i brannen, som i Storbritannia har skapt ein stor diskusjon om branntryggleik i store bygningar i London.

I ein rapport frå parlamentet i fjor fekk overhuset og underhuset råd om å flytta mellombels frå parlamentsbygningen i ein oppussingsperiode. Bygget har allereie vore under oppussing dei siste fire åra, men ytterlegare vedlikehaldsarbeid vil vera dyrt, med ein estimert kostnad på 55,8 milliardar kroner.

– Den høge kostnaden har skremt styresmaktene frå å gå for det fulle vedlikehaldsprosjektet, seier Leakey.

The Palace of Westminster brann ned i 1834, også då stod det dårleg til med vedlikehald og brannsikring. Bygningen slik vi kjenner han i dag blei bygd opp etter brannen, og blei endeleg ferdigstilt rundt 1870.

(©NPK)