Trump truar med Jerusalem-hemn

– Alle desse landa, dei tar våre pengar og stemmer så mot oss. Dei tar fleire hundre millionar dollar, til og med milliardar av dollar, og stemmer så mot oss, sa Trump under eit regjeringsmøte onsdag kveld.

– Vi følgjer med på desse stemmene. La dei stemme mot oss. Vi kjem til å spare mykje. Vi bryr oss ikkje, sa Trump vidare.

Det er FNs hovudforsamling som torsdag skal stemme over ein resolusjon som tar avstand frå Trumps avgjerd om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovudstad.

Trumps trussel kom etter at USAs FN-ambassadør tysdag på Twitter gjorde det klart at USA vil merke seg kven som stemmer for resolusjonen.

– Torsdag vil det vere ei avstemming som kritiserer vårt val. USA skal notere seg namn, var noko av det ho skreiv.

(©NPK)