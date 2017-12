Pentagon: USA har utført meir enn 120 luftangrep i Jemen

Den langvarige konflikten i landet er blitt meir intens etter at Donald Trump vart president. Dei fleste angrepa har vore mot al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP).

Pentagon har også sørgd for at ei lokal grein av IS er blitt angripen. Ifølgje det amerikanske forsvarsdepartementet har denne greina dobla seg i størrelse det siste året.

I tillegg til luftangrepa, som truleg for det meste er utførte med dronar, har amerikanske styrkar også gjennomført ei rad angrep på bakken.

– Desse operasjonane har bidratt til å avdekkje terroristnettverk og samle etterretningsinformasjon med etterfølgjande målsøk og operasjonar som er blitt stadig meir produktive og effektive, sa ein talsmann for USAs sentralkommando.

Den 20. november vart AQAP-leiaren Mujahid al-Adani drepen i eit amerikansk angrep i al-Baida-regionen i det sentrale Jemen. USA reknar AQAP for å vere Al-Qaidas farlegaste grein.

I meir enn to år har Jemen vore herja av ein øydeleggjande borgarkrig mellom den saudiarabisk-støtta regjeringa og dei sjiittiske opprørarane som kontrollerer hovudstaden. AQAP har nytta krigen til å utvide sitt nærvær i fleire område sør og aust i landet.

Over 8.700 menneske er blitt drepne i konflikten sidan ein saudileidd militærkoalisjon gjekk inn i striden til støtte for regjeringa i mars 2015.

